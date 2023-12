Motociclista de 25 anos tem pescoço atingido por linha de cerol em Corumbá

Corpo de Bombeiros fez o socorro / Divulgação

No final da tarde de ontem, 29, um homem de 25 anos teve seu pescoço atingido por uma linha de cerol enquanto conduzia sua motocicleta pelo bairro Portal de Corumbá, em Corumbá. O incidente ocorreu por volta das 17h40 e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar ao local do incidente, os bombeiros encontraram o jovem consciente e orientado. Ele já havia agido rapidamente, utilizando um pano para fazer compressão e conter a pequena hemorragia causada pelo corte no pescoço. Os socorristas prestaram os primeiros socorros no local e, em seguida, o jovem foi transportado para o Pronto Socorro local.

No hospital, ele está sob os cuidados do médico plantonista, que continuará a avaliação e o tratamento necessário. A ação rápida e eficiente do Corpo de Bombeiros foi crucial para evitar consequências mais graves decorrentes do incidente.

A prática do uso de cerol em linhas de pipa é considerada perigosa e proibida em muitas localidades, devido ao risco que representa para a segurança de transeuntes e condutores de veículos. As autoridades locais reforçam a importância da conscientização sobre os perigos do cerol, alertando que brincadeiras com esse material podem resultar em acidentes graves.