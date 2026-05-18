Motociclista de 49 anos fica ferido após queda ao passar por linha férrea em Corumbá

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Luís Feitosa e Gonçalves Dias
Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa
Um motociclista de 49 anos ficou ferido após perder o controle da motocicleta ao passar por uma linha férrea na noite de domingo (17), em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 21h30, no cruzamento da Rua Luís Feitosa com a Rua Gonçalves Dias, e a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atendimento.
No local, os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, de 49 anos, que foi encontrada ao solo, consciente e orientada. Durante a avaliação, ela apresentava ferimento na região da face e escoriações nos braços. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.
Segundo relato da própria vítima, o acidente ocorreu após ela perder o controle da motocicleta ao passar pela linha férrea existente na via.
O Corpo de Bombeiros Militar orienta motociclistas a reduzirem a velocidade ao trafegar em trechos com trilhos ferroviários, irregularidades na pista ou piso molhado, evitando quedas e acidentes. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.
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