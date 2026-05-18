Motociclista de 49 anos fica ferido após queda ao passar por linha férrea em Corumbá

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Um motociclista de 49 anos ficou ferido após perder o controle da motocicleta ao passar por uma linha férrea na noite de domingo (17), em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 21h30, no cruzamento da Rua Luís Feitosa com a Rua Gonçalves Dias, e a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atendimento.

No local, os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, de 49 anos, que foi encontrada ao solo, consciente e orientada. Durante a avaliação, ela apresentava ferimento na região da face e escoriações nos braços. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.

Segundo relato da própria vítima, o acidente ocorreu após ela perder o controle da motocicleta ao passar pela linha férrea existente na via.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta motociclistas a reduzirem a velocidade ao trafegar em trechos com trilhos ferroviários, irregularidades na pista ou piso molhado, evitando quedas e acidentes. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!