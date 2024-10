Motociclista de 50 anos é a vítima de acidente com morte em Corumbá

Foi identificado como um motociclista de 50 anos a vítima que morreu em um acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (8), em Corumbá.



Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no KM 749, na BR-262. O acidente envolveu uma colisão frontal entre a motocicleta e um caminhão, em que o condutor saiu ileso.



De acordo com informações atualizadas, o condutor da motocicleta morreu no local, e a PRF segue no trecho, controlando o tráfego pelo sistema "pare e siga". A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos investigativos e determinar as causas do acidente.



O fluxo de veículos na região continua parcialmente bloqueado, enquanto as autoridades trabalham para liberar a rodovia e concluir as investigações.



Mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão serão divulgados do decorrer do dia.