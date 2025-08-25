Acessibilidade

25 de Agosto de 2025

Polícia

Motociclista é levado à delegacia após acidente de trânsito em Corumbá

Durante a abordagem, os policiais militares da Força Tática constataram sinais visíveis de embriaguez

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 09:42

Um motociclista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá depois de se envolver em um acidente na Rua General Osório, na noite de domingo (24). O homem perdeu o controle da direção e colidiu contra um veículo estacionado, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, o condutor sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido por equipe do SAMU e liberado após cuidados médicos. Durante a abordagem, os policiais militares da Força Tática constataram sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. O motociclista também recusou-se a realizar o teste do etilômetro e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Diante da situação, os autos de infração foram confeccionados e o condutor encaminhado para a delegacia para as providências legais.

