Motociclista fica em estado grave após colisão com carreta em Corumbá

Atendimento do Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 58 anos, ficou em estado grave após colisão com uma carreta de mineradora em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 18h27 de quinta-feira (1º).

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito na BR 262, próximo à região de Maria Coelho.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram uma situação grave envolvendo uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta.

Uma equipe de socorristas de uma mineradora, acompanhada por um médico que passava pelo local, já haviam prestado os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta, de 58 anos.

O motociclista estava ao solo, deitado de costas, consciente, mas apresentando sinais de desorientação.

Ele apresentava suspeita de fratura na região do tornozelo (articulação do maléolo), além de hemorragia, cortes e contusões no joelho esquerdo, escoriações pelo corpo e queixas de dores.

Após os primeiros socorros, a vítima foi cuidadosamente removida e transportada ao pronto-socorro, onde permanece sob os cuidados da equipe médica.

O acidente reforça a importância da atenção e do respeito às normas de trânsito, especialmente em rodovias de grande movimento como a BR 262. As autoridades continuam investigando as causas do sinistro.

