Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no centro de CorumbÃ¡

A colisÃ£o aconteceu nesta terÃ§a-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
Uma mulher de 30 anos ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na manhã de ontem, em Corumbá. A colisão aconteceu nesta terça-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral, na região central da cidade.
De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), as viaturas de Resgate e Salvamento foram acionadas para atender a ocorrência. No local, a vítima, condutora da motocicleta, foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada.
A motociclista relatava dores na região da cabeça e no membro inferior esquerdo, na altura do joelho, além de apresentar cortes na perna esquerda. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos.
A equipe dos bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local, com procedimentos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica. As circunstâncias do acidente não foram informadas.
TRÃ‚NSITO
Acidente ocorreu na regiÃ£o portuÃ¡ria durante a madrugada; vÃtima foi socorrida com vida e encaminhada ao pronto-socorro
Infraestrutura
AÃ§Ã£o jÃ¡ percorreu seis bairros desde fevereiro e os trabalhos comeÃ§aram nesta segunda na Vila Cidade Nova
FÃ©
A programaÃ§Ã£o tem inÃcio nos dias 28 e 29 de marÃ§o, com o Domingo de Ramos da PaixÃ£o do Senhor
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