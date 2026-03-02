Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no centro de CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma mulher de 30 anos ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na manhã de ontem, em Corumbá. A colisão aconteceu nesta terça-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral, na região central da cidade.

De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), as viaturas de Resgate e Salvamento foram acionadas para atender a ocorrência. No local, a vítima, condutora da motocicleta, foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada.