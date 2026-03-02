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Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no centro de CorumbÃ¡

A colisÃ£o aconteceu nesta terÃ§a-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 11:18

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DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma mulher de 30 anos ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na manhã de ontem, em Corumbá. A colisão aconteceu nesta terça-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral, na região central da cidade.

De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), as viaturas de Resgate e Salvamento foram acionadas para atender a ocorrência. No local, a vítima, condutora da motocicleta, foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada.

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A motociclista relatava dores na região da cabeça e no membro inferior esquerdo, na altura do joelho, além de apresentar cortes na perna esquerda. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos.

A equipe dos bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local, com procedimentos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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