Motociclista fica ferida após escorregar em óleo na pista no anel viário de Corumbá

Na tarde de sábado (17), por volta das 16h35, uma motociclista de 27 anos ficou ferida após sofrer uma queda no trecho do anel viário da rua 21 de Setembro, em Corumbá.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada ao solo, consciente e orientada, apresentando um corte na região da cabeça com sangramento, além de relatar dores na lombar.



A equipe de resgate prestou os primeiros socorros no local e realizou a remoção da motociclista ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica mais detalhada.



A queda ocorreu em razão de óleo derramado sobre a pista, o que provocou a perda de controle da motocicleta.

