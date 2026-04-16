Motociclista fica ferida em colisão com carro no centro de Corumbá

Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma motociclista de 24 anos ficou ferida na tarde de quarta-feira (15), após colidir com um veículo no cruzamento das ruas América e Antônio Maria Coelho, na região central de Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 17h30.

A guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, a equipe encontrou a condutora da motocicleta, onsciente e orientada, sentada ao solo.

Durante a avaliação, a vítima apresentava escoriações nos braços e queixa de dor no pé esquerdo. Foi realizada avaliação primária e secundária, não sendo constatadas outras alterações aparentes no momento do atendimento.

A paciente recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, posteriormente, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou aos cuidados da equipe médica plantonista.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em cruzamentos, visando prevenir acidentes e garantir a segurança de todos. A conduta defensiva e o respeito às sinalizações são fundamentais para reduzir ocorrências desse tipo.

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