Motociclista fica ferido após acidente em rotatória entre Corumbá e Ladário

Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 27 anos ficou ferido no início da noite desta sexta-feira (1º) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na região da rotatória da Avenida Senador Paulino com a Avenida Gatorama, no eixo entre Corumbá e Ladário, nas proximidades do Conjunto Padre Ernesto Sassida.

De acordo com informações repassadas pelas equipes de resgate e salvamento, o chamado ocorreu por volta das 18h, mobilizando viaturas para o atendimento da ocorrência.

Segundo relato do condutor do carro envolvido no acidente, o motociclista teria perdido o equilíbrio ao passar pela rotatória, vindo a cair na pista. Durante a queda, ele acabou colidindo contra o veículo que seguia no sentido contrário.

A vítima, identificada pelas iniciais M.F.S., foi encontrada consciente, porém desorientada. O rapaz apresentava diversas escoriações pelo corpo, suspeita de lesão na clavícula direita e um corte na região da cabeça com intensa hemorragia.

Após os primeiros atendimentos ainda no local, a equipe realizou a imobilização da vítima e o encaminhamento ao pronto-socorro para avaliação médica e cuidados especializados.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

