Motociclista fica ferido após batida com carro em Corumbá

Vítima foi socorrida / Divulgação

Acidente de trânsito envolvendo um carro com placas da Bolívia e uma motocicleta deixou um homem ferido na rua Marechal Deodoro, esquina com a rua Delfino Scaffa, bairro Guanã, em Corumbá. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 3.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h25. A vítima foi identificada como J.D.M, de 26 anos. Ele conduzia a moto na hora da batida.

A vítima apresentou ferimento no pé direito, com suspeita de fratura. Após o atendimento e imobilização do membro afetado, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro pela Guarnição de Resgate do 3°GBM.