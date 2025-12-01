Motociclista fica ferido após colidir em veículo estacionado em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um motociclista de 29 anos ficou ferido na noite de domingo (30) após colidir na traseira de um carro estacionado na Rua Albuquerque Roque, próximo à esquina com a Rua Sgt. Aquino, no bairro Maria Leite, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 20h para atender a ocorrência.



Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o condutor caído ao solo, em decúbito dorsal, com um ferimento lacerante no calcanhar direito, hemorragia intensa e múltiplas escoriações nos braços e pernas. A guarnição realizou hemostasia, imobilização e demais procedimentos de primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro para avaliação médica.



Uma segunda equipe dos bombeiros também atuou na ocorrência, realizando a sinalização da via e coletando informações das partes envolvidas. Após o atendimento e adoção dos procedimentos padrão, o local foi deixado sob responsabilidade do policiamento de trânsito.

