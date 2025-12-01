Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 16:33

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Motociclista fica ferido após colidir em veículo estacionado em Corumbá

Acidente aconteceu na noite de domingo (30), no bairro Maria Leite

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um motociclista de 29 anos ficou ferido na noite de domingo (30) após colidir na traseira de um carro estacionado na Rua Albuquerque Roque, próximo à esquina com a Rua Sgt. Aquino, no bairro Maria Leite, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 20h para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o condutor caído ao solo, em decúbito dorsal, com um ferimento lacerante no calcanhar direito, hemorragia intensa e múltiplas escoriações nos braços e pernas. A guarnição realizou hemostasia, imobilização e demais procedimentos de primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro para avaliação médica.

Uma segunda equipe dos bombeiros também atuou na ocorrência, realizando a sinalização da via e coletando informações das partes envolvidas. Após o atendimento e adoção dos procedimentos padrão, o local foi deixado sob responsabilidade do policiamento de trânsito.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

• Delegacia da Mulher apura vazamento de vídeo íntimo em Corumbá

• Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Paraguai em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Pecuarista Rodrigo Albres morre de câncer aos 48 anos

Justiça

MPMS busca reorganizar atendimento a pessoas com deficiência em Corumbá

Afogamento

Jovem de 18 anos desaparece no Rio Paraguai em Corumbá

TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

MS discute mercado ambiental com seminário em Miranda e Corumbá

Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá

Solidariedade

TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

Publicidade

Polícia

Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá

ÚLTIMAS

Musica

Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana

Disciplina

Formatura da Patrulha Mirim 2025 celebra conquistas e emoções no Clube Arpa

O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, padrinhos e autoridades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo