Motociclista fica ferido após colidir em veículo estacionado em Corumbá

Acidente aconteceu na noite de domingo (30), no bairro Maria Leite
Divulgação/ Bombeiros
Um motociclista de 29 anos ficou ferido na noite de domingo (30) após colidir na traseira de um carro estacionado na Rua Albuquerque Roque, próximo à esquina com a Rua Sgt. Aquino, no bairro Maria Leite, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 20h para atender a ocorrência.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o condutor caído ao solo, em decúbito dorsal, com um ferimento lacerante no calcanhar direito, hemorragia intensa e múltiplas escoriações nos braços e pernas. A guarnição realizou hemostasia, imobilização e demais procedimentos de primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro para avaliação médica.
Uma segunda equipe dos bombeiros também atuou na ocorrência, realizando a sinalização da via e coletando informações das partes envolvidas. Após o atendimento e adoção dos procedimentos padrão, o local foi deixado sob responsabilidade do policiamento de trânsito.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Afogamento
TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro
MS discute mercado ambiental com seminário em Miranda e Corumbá
Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá
Musica
O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana
Disciplina
O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, padrinhos e autoridades
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS