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CORUMBÁ

Motociclista fica ferido após colidir na traseira de caminhão estacionado

No local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais G.M., caída ao solo, consciente e orientada

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Publicado em 02/05/2026 às 13:20

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Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um motociclista de 55 anos ficou ferido na manhã deste sábado (02) após colidir na traseira de um caminhão estacionado na rua José Maciel de Barros, no bairro Guanã, na parte alta de Corumbá.

De acordo com informações das equipes de resgate e salvamento, o acidente ocorreu por volta das 6h45, quando as viaturas foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais G.M., caída ao solo, consciente e orientada. Segundo as informações levantadas no atendimento, o motociclista teria colidido diretamente na traseira de um caminhão que estava estacionado na via.

Durante a avaliação pré-hospitalar, os militares constataram que o homem apresentava escoriações nos membros superiores, fortes dores na região do tórax e suspeita de fratura na perna direita.

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós, onde passaria por avaliação médica e exames complementares.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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