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ACIDENTE

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em CorumbÃ¡

Acidente no bairro Nova CorumbÃ¡ mobilizou equipes de resgate na tarde deste domingo

Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Publicado em 22/03/2026 Ã s 14:30

Atualizado em 22/03/2026 Ã s 14:34

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Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (22), em Corumbá. A colisão entre a moto e um carro aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Paraíba e Marechal Deodoro, no bairro Nova Corumbá.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da motocicleta estava consciente e orientado no momento do atendimento, sendo encontrado sentado enquanto aguardava socorro. Ele apresentava dores na perna direita e escoriações no tornozelo esquerdo.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local, realizando a imobilização e estabilização da vítima. Em seguida, o motociclista foi encaminhado para a UPA Guatós, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

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