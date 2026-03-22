Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (22), em Corumbá. A colisão entre a moto e um carro aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Paraíba e Marechal Deodoro, no bairro Nova Corumbá.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da motocicleta estava consciente e orientado no momento do atendimento, sendo encontrado sentado enquanto aguardava socorro. Ele apresentava dores na perna direita e escoriações no tornozelo esquerdo.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local, realizando a imobilização e estabilização da vítima. Em seguida, o motociclista foi encaminhado para a UPA Guatós, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

