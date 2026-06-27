Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desta sexta-feira (26), em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30, no cruzamento das ruas Dom Aquino e 21 de Setembro, nas proximidades do Cemitério Santa Cruz.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, a guarnição de resgate foi acionada para prestar atendimento à vítima, que estava caída ao solo quando a equipe chegou ao local.

O motociclista encontrava-se consciente e orientado, apresentando escoriações nos braços e nas pernas, além de relatar fortes dores na região das costelas e no ombro direito.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilizando a vítima ainda no local do acidente. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica e recebeu atendimento complementar.

As circunstâncias da colisão entre o carro e a motocicleta não foram divulgadas.