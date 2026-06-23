Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Corumbá

Vítima de 47 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal com dores em diversas partes do corpo
Vítima estava consciente e orientada durante a avaliação realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar / Divulgação Corpo de Bombeiros
Um motociclista, de 47 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro, no fim da manhã desta segunda-feira (22), na região central de Corumbá. A colisão ocorreu por volta das 11h30, na Rua Albuquerque, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco.
Equipes de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, no local, encontraram o condutor da motocicleta caído.
Segundo informações repassadas pela corporação, a vítima estava consciente e orientada durante a avaliação realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar.
O homem relatava dores na região da bexiga, na lombar e no braço direito. Durante o atendimento, os militares também constataram um corte contuso no dedo anelar da mão direita.
Após os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação especializada.
As circunstâncias que levaram à colisão entre o automóvel e a motocicleta não foram informadas.
Clima
Três pessoas estavam na casa no momento do ocorrido, sendo duas crianças
Acidente
Acidente ocorreu na Avenida da Integração; vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana
Luto
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