Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Corumbá

Vítima estava consciente e orientada durante a avaliação realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar / Divulgação Corpo de Bombeiros

Um motociclista, de 47 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro, no fim da manhã desta segunda-feira (22), na região central de Corumbá. A colisão ocorreu por volta das 11h30, na Rua Albuquerque, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco.

Equipes de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, no local, encontraram o condutor da motocicleta caído.

Segundo informações repassadas pela corporação, a vítima estava consciente e orientada durante a avaliação realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar.

O homem relatava dores na região da bexiga, na lombar e no braço direito. Durante o atendimento, os militares também constataram um corte contuso no dedo anelar da mão direita.

Após os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação especializada.

As circunstâncias que levaram à colisão entre o automóvel e a motocicleta não foram informadas.