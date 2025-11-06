Motociclista fica ferido após colisão com ciclista em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), o condutor da motocicleta, foi encontrado consciente e orientado, caído ao solo. Ele apresentava dores na perna esquerda, com suspeita de fratura, além de escoriações em diferentes partes do corpo.

Um motociclista de 54 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na manhã de segunda-feira (3), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu por volta das 11h, no cruzamento das ruas Cáceres e São Paulo.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O ciclista envolvido, um adolescente de 16 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a finalização do atendimento.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

