Motociclista fica ferido após colisão com ciclista em Corumbá

O caso aconteceu, no cruzamento das ruas Cáceres e São Paulo.
Um motociclista de 54 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na manhã de segunda-feira (3), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu por volta das 11h, no cruzamento das ruas Cáceres e São Paulo.
De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), o condutor da motocicleta, foi encontrado consciente e orientado, caído ao solo. Ele apresentava dores na perna esquerda, com suspeita de fratura, além de escoriações em diferentes partes do corpo.
Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.
O ciclista envolvido, um adolescente de 16 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a finalização do atendimento.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
