Motociclista fica ferido após queda acidental no cruzamento de Corumbá

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 42 anos ficou ferido após uma queda acidental na noite desta quinta-feira (11), no cruzamento das ruas Delamare e Antônio João, na área central de Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 19h para atender a ocorrência.

Quando a guarnição da viatura de Resgate chegou ao local, encontrou o homem caído ao solo, consciente e orientado. A vítima apresentava escoriações nos braços e queixava-se de fortes dores na perna direita, especialmente na região do joelho.

A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo avaliação clínica, estabilização e imobilização do membro lesionado, para garantir a segurança do paciente durante o transporte.

Após receber os primeiros socorros no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica especializada e continuidade do atendimento.

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