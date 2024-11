Motociclista fica ferido em acidente de trânsito no Centro de Corumbá

Você Repórter

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Rua Ladário, no Centro de Corumbá, por volta das 21h52, na noite desta terça-feira (26).



A vítima, um homem de 57 anos, foi encontrada ao solo pela equipe de atendimento, consciente e orientado. Ele apresentava escoriações pelo corpo e se queixava de dores na região da cintura pélvica, no lado esquerdo.



Após os primeiros socorros realizados no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro para avaliação médica e cuidados necessários.



As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O trânsito na região foi controlado para garantir a segurança de pedestres e motoristas enquanto o atendimento era realizado.