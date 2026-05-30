Motociclista fica ferido em queda após desvio de cão

Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.
Corpo de Bombeiros
As guarnições das viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar atenderam uma ocorrência de queda acidental de motocicleta em Corumbá. No local, a equipe prestou atendimento à vítima J.J.T.B., de 50 anos (masculino), que segundo informações conduzia uma motocicleta quando sofreu a queda.
A vítima encontrava-se consciente e orientada, relatando dores no membro inferior esquerdo (perna esquerda) e também no quadril . Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.
Conforme relato do próprio motociclista, o mesmo desequilibrou após desviar de um cachorro na via.
Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, permanecendo aos cuidados da equipe médica plantonista.
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