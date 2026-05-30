Acessibilidade

30 de Maio de 2026 • 12:50

Buscar

Últimas notícias
X
CORUMBÁ

Motociclista fica ferido em queda após desvio de cão

Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.

Redação

Publicado em 30/05/2026 às 09:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

As guarnições das viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar atenderam uma ocorrência de queda acidental de motocicleta em Corumbá. No local, a equipe prestou atendimento à vítima J.J.T.B., de 50 anos (masculino), que segundo informações conduzia uma motocicleta quando sofreu a queda.

A vítima encontrava-se consciente e orientada, relatando dores no membro inferior esquerdo (perna esquerda) e também no quadril . Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.

Conforme relato do próprio motociclista, o mesmo desequilibrou após desviar de um cachorro na via.

Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, permanecendo aos cuidados da equipe médica plantonista.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Responsabilidade Fiscal

Câmara e prefeitura de Corumbá apresentam relatório de contas de 2026

Meio ambiente

Bombeiros capturam jiboia em telhado de residência em Corumbá

Acolhida

Vereadores de Corumbá debatem situação de mães atípicas

Representante destaca que a realidade das famílias atípicas vai muito além das terapias, além dos laudos, das consultas e dos atendimentos especializados

Trânsito

Colisão entre veículos deixa mulher e criança feridas em cruzamento de Corumbá

Publicidade

Inclusão

Vereadores querem balanças adaptadas para atender pessoas com deficiência em Corumbá

ÚLTIMAS

Educação

Prefeitura de Anastácio lança a obra "Anastácio: 61 Personalidades".

A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma noite especial de lançamento da obra do professor e escritor Silas Cabral

Educação

Bonito promove palestra na Câmara sobre enfrentamento ao abuso infantil

Evento do Maio Laranja reuniu profissionais da rede de proteção em ação promovida pelo CREAS e Secretaria de Assistência Social

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo