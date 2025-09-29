Motociclista fica gravemente ferido após colidir em carreta estacionada em Corumbá

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã de domingo (28), por volta das 5h, na Rua Rui Barbosa, no bairro Industrial, em Corumbá.

Uma motocicleta colidiu violentamente na traseira de uma carreta que estava estacionada no local.

O condutor da moto, de 25 anos, acabou sendo projetado para baixo da carreta após o impacto. Ele sofreu múltiplas lesões, incluindo Lesão ocular no olho direito, com perda temporária da visão; Corte profundo na língua, sem sangramento aparente, Corte profundo no punho direito, Fratura exposta em membro inferior direito com sangramento ativo e Corte com sangramento ativo no tornozelo direito.

A passageira da moto, de 30 anos, também ficou ferida. Ela apresentava escoriações por diversas partes do corpo e queixava-se de fortes dores nas costas, embora estivesse consciente e orientada no momento do resgate.

As equipes de resgate e salvamento prestaram atendimento imediato às vítimas, realizando a limpeza e estancamento dos ferimentos, além da imobilização do membro fraturado do condutor. Após os primeiros socorros, ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Corumbá para avaliação e atendimento médico especializado.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A presença de uma carreta estacionada na via pública, especialmente em um local de baixa visibilidade durante a madrugada, pode ter contribuído para a colisão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000