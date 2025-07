Motociclista idoso fica gravemente ferido após colisão com carro em Corumbá

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um homem de 62 anos, piloto de uma moto, ficou ferido após colisão com um carro, na manhã de ontem (1º), em Corumbá.

Por volta das 9h40, o Corpo de Bombeiros chegou na rua Joaquim Vesceslau de Barros com Major Gama, área central, onde houve uma colisão entre carro e motocicleta. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

No local, a vítima foi encontrada caída no chão, com suspeita de fratura na perna direita e reclamava de fortes dores na região da costela do lado direito.

Após o atendimento emergencial, a vitima foi transportada ao pronto socorro.

O motorista do carro não teve lesões.

