02 de MarÃ§o de 2026 • 14:28

TragÃ©dia

Motociclista morre apÃ³s colisÃ£o com carro em CorumbÃ¡

A ocorrÃªncia foi registrada por volta das 20h

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 09:51

Atualizado em 02/03/2026 Ã s 09:54

Um homem de 55 anos morreu na noite deste domingo (1º), após um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Ciriaco de Toledo com a Alameda Professor Alcides Mauro, no bairro Nova Corumbá, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 20h.

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionado e deslocou a viatura de resgate até o local. Ao chegar, a equipe encontrou o condutor da motocicleta ao solo, em decúbito dorsal, inconsciente e sem sinais vitais aparentes, com fratura exposta no membro superior direito e corte na região frontal da cabeça.

Os bombeiros iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com apoio da equipe da Unidade Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após avaliação conjunta, foi constatado o óbito da vítima.

Segundo informações apuradas no local, o veículo envolvido na colisão deixou o local antes da chegada das equipes de socorro.

Após os procedimentos, a área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para as providências legais.

