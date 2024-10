Motociclista que morreu em acidente retornava para Capital após votar em Corumbá

Divulgação

Romário Sidney Ferreira Santos, de 30 anos, o condutor da motocicleta que bateu em uma carreta, na manhã desta terça-feira, 08 de outubro, na BR-262, KM 749, estava voltando para Campo Grande após votar em Corumbá.

Inicialmente o tráfego de veículos ficou parado, mas, após a chegada da PRF, o trânsito passou a ser no sistema Pare e Siga, até a conclusão do trabalho da Perícia da Polícia Civil. O corpo foi trazido para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O condutor da carreta não se feriu e disse que por volta das 06h25 estava indo carregar a carreta próximo ao posto fiscal do Lampião Acesso, quando uma caminhonete ultrapassou um outro caminhão no sentido contrário e invadiu a contramão.

A caminhonete conseguiu fazer a ultrapassagem, mas logo atrás estava a moto pilotada por Romário, que não conseguiu retornar à sua pista.

Conforme boletim de ocorrência, o motorista tentou jogar a carreta com o reboque no acostamento, mas a motocicleta também foi em direção ao acostamento e acabou colidindo na parte dianteira da carreta, do lado esquerdo (para-choque e lateral da carreta e cavalo).

O registro policial ainda informa que um casal, amigo da vítima, também viajava de moto, mas não viu o acidente. Eles perceberam que Romário estava demorando e quando retornaram, já o encontraram caído na rodovia.

Em entrevista ao site de Corumbá, Diário Corumbaense, a sobrinha de Romário, de 21 anos, contou que o tio veio à Corumbá, para votar nas Eleições Municipais e também para mostrar para a família a motocicleta que havia comprado recentemente.

“Ele veio para votar e também aproveitar para visitar a família e mostrar a moto que tinha comprado há cerca de um mês em Campo Grande, onde morava há uns dois anos. Chegou no domingo mesmo, veio na minha casa, aí ontem ele jantou com meus avós, pois já ia embora hoje. Ele saiu por volta das 05h desta terça. Meu último contato com ele foi ontem mesmo, quando mandei mensagem para ele vir tomar tereré, mas ele acabou não vindo, porque ia sair para jantar com meus avós”, lamentou a sobrinha da vítima.