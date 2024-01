Motociclista sai ileso de acidente com caminhão em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Motociclista de 19 anos saiu ileso de um acidente com caminhão, depois de conseguir pular da moto. O acidente aconteceu às 23h20 de ontem (25), em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor foi encontrado no local do acidente consciente e orientado, deambulando e ele sofreu somente escoriações no pé direito.

Os bombeiros o encaminharam ao Pronto Socorro. O rapaz conseguiu pular da moto antes do veículo colidir no caminhão.