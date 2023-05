Motociclista sofre acidente e fica ferido nos pés em Corumbá

Divulgação CBMS

Homem de 53 anos ficou ferido nos pés após acidente entre a moto e um carro nessa quarta-feira, dia 3, bairro Universitário, em Corumbá.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30 para efetuar o resgate e salvamento.

O acidente ocorreu quase em frente ao quartel do 3° Grupamento. A vítima apresentava ferimentos. Ele estava consciente e orientado, com dores no membro inferior esquerdo (patela) e lesão no dedão do pé.

Depois de ser assistido pelos militares, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Corumbá. O motorista do veículo nada sofreu e o acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito.