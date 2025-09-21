Motociclista sofre ferimentos graves em acidente no centro de Corumbá

A colisão entre um carro e a moto aconteceu na Rua América, entre as ruas Oriental e Tenente Melquíades
Corpo de Bombeiros de Corumbá
Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na madrugada de sábado (21), no centro de Corumbá. A colisão entre um carro e a moto aconteceu por volta das 5h45, na Rua América, entre as ruas Oriental e Tenente Melquíades.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate encontrou a vítima caída ao solo, consciente, porém desorientada. O jovem apresentava múltiplas escoriações e uma lesão lacerante profunda na perna esquerda, com intensa hemorragia. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e parou a cerca de 30 metros do ponto da colisão.
Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Corumbá. O motorista do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
