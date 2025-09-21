Motociclista sofre ferimentos graves em acidente no centro de Corumbá

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na madrugada de sábado (21), no centro de Corumbá. A colisão entre um carro e a moto aconteceu por volta das 5h45, na Rua América, entre as ruas Oriental e Tenente Melquíades.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate encontrou a vítima caída ao solo, consciente, porém desorientada. O jovem apresentava múltiplas escoriações e uma lesão lacerante profunda na perna esquerda, com intensa hemorragia. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e parou a cerca de 30 metros do ponto da colisão.

Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Corumbá. O motorista do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

