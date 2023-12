Motorista atinge mulher ao dar marcha à ré em frente em Corumbá

Divulgação

Uma idosa de 60 anos foi levada ao pronto-socorro municipal pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atropelada por uma caminhonete.

O caso aconteceu na manhã de hoje, 13 de dezembro, na rua Cabral, em frente ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), na área central de Corumbá.

Conforme informações do site Diários Corumbaense, a vítima atravessava na faixa de pedestre, quando foi atingida. O condutor, estava com o veículo estacionado e ao dar marcha à ré, disse que não viu a mulher.

Rapidamente, servidores do CEM deram apoio à vítima, que ficou no chão, ferida nas pernas, esperando o Samu chegar, sendo protegida por um lençol, devido ao sol forte.

Familiares afirmaram ao site local que ela havia ido buscar um exame e retornava ao CEM para atendimento.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente prestando apoio à vítima, até a chegada dos socorristas do Samu. Ele repetia a todo momento que havia manobrado o veículo para pegar o pai, que é cadeirante, e que também estava no CEM.