Motorista bate em carro estacionado e fica ferido em Corumbá

Motorista ficou ferido / Diário Corumbaense

Motorista de 30 anos bateu em um carro estacionado provocando um engavetamento entre 3 carros e machucando o rosto. O caso ocorreu nesta segunda-feira, dia 5 em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, o acidente de trânsito ocorreu na avenida Porto Carrero. O motorista conduzia um Volkswagen Gol, perdeu o controle da direção e bateu contra um Citroen, de cor branca, que estava estacionado.

Com o impacto da batida, o Citroen acabou atingindo um terceiro carro que estava à sua frente. O motorista que causou o acidente ficou com ferimentos no rosto e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para melhores avaliações.