Motorista bate em poste após ser fechado por caminhão na BR-262

Assessoria de Comunicação

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (11), na BR-262, a cerca de 18 km da área urbana de Corumbá, próximo ao acesso de uma mineradora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro colidiu com um poste da rede elétrica instalado no canteiro central da rodovia. No veículo havia apenas o motorista, um homem de 36 anos, que foi atendido no local pela equipe do Samu. Ele apresentava escoriações nos braços, mas recusou encaminhamento ao pronto-socorro, permanecendo no local para prestar esclarecimentos às autoridades.