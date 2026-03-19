Ao descer do veÃ­culo, o motorista notou fumaÃ§a e inÃ­cio de chamas na regiÃ£o do motor, momento em que agiu rapidamente utilizando o extintor de incÃªndio / DivulgaÃ§Ã£o

Por volta das 17h de quarta-feira, dia 18, a guarnição de prontidão do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionada para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um ônibus de transporte de trabalhadores, na Rua Cuiabá, esquina com Edu Rocha, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o motorista do veículo já havia controlado as chamas, impedindo que o fogo se propagasse para outras partes do ônibus. A guarnição realizou uma inspeção minuciosa no veículo, verificando que não havia risco de reignição.

Segundo relato do motorista, ao trafegar pelo trecho, ele percebeu que a direção travou, seguida de falha no motor, que veio a apagar. Ao descer do veículo, notou fumaça e início de chamas na região do motor, momento em que agiu rapidamente utilizando o extintor de incêndio, conseguindo controlar o fogo e realizar o resfriamento inicial.

Orientações de segurança

O Corpo de Bombeiros Militar reforça orientações importantes para condutores em situações de incêndio em veículos:

- Ao perceber fumaça ou chamas, pare imediatamente em local seguro e desligue o motor.

- Afaste-se do veículo e mantenha outras pessoas a uma distância segura.

- Se houver condições seguras, utilize o extintor de incêndio, direcionando o jato para a base das chamas.

- Nunca abra totalmente o capô em caso de incêndio, pois a entrada de oxigênio pode intensificar o fogo.

- Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A ação rápida do condutor foi fundamental para evitar maiores danos e garantir a segurança no local. O episódio reforça a importância da manutenção preventiva de veículos e do conhecimento básico sobre o uso correto de extintores de incêndio.

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