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Tragédia

Motorista de 49 anos morre após carreta carregada com sucata tombar em Corumbá

Acidente aconteceu na rotatória entre a Rodovia Ramon Gomez e a BR-262; vítima ficou presa às ferragens

Anibal Placêncio

Publicado em 12/06/2026 às 13:34

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Durante a avaliação da cabine, os bombeiros localizaram o motorista preso às ferragens / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista boliviano morreu, na manhã desta sexta-feira (12), após o tombamento de uma carreta na rotatória que interliga a Rodovia Ramon Gomez à BR-262, em Corumbá.

O acidente aconteceu por volta das 10h25, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a carreta, carregada com material reciclável e sucata, tombada às margens da via. O veículo seguia no sentido Corumbá–Bolívia.

Durante a avaliação da cabine, os bombeiros localizaram o motorista preso às ferragens. Após os primeiros procedimentos, foi constatado que ele já estava sem sinais vitais.

acidente com carreta 12 de junho de 2026

A vítima foi identificada como Remberto Flores, de 49 anos. As equipes permaneceram no local realizando o desencarceramento do condutor boliviano e adotando medidas de segurança para evitar novos acidentes durante o atendimento da ocorrência.

Em razão do tombamento, o trecho chegou a ficar parcialmente interditado, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atuaram no controle do tráfego e na sinalização da rodovia.

acidente com carreta 12 de junho de 2026 3

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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