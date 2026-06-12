Motorista de 49 anos morre após carreta carregada com sucata tombar em Corumbá

Durante a avaliação da cabine, os bombeiros localizaram o motorista preso às ferragens / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista boliviano morreu, na manhã desta sexta-feira (12), após o tombamento de uma carreta na rotatória que interliga a Rodovia Ramon Gomez à BR-262, em Corumbá.

O acidente aconteceu por volta das 10h25, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a carreta, carregada com material reciclável e sucata, tombada às margens da via. O veículo seguia no sentido Corumbá–Bolívia.

Durante a avaliação da cabine, os bombeiros localizaram o motorista preso às ferragens. Após os primeiros procedimentos, foi constatado que ele já estava sem sinais vitais.

A vítima foi identificada como Remberto Flores, de 49 anos. As equipes permaneceram no local realizando o desencarceramento do condutor boliviano e adotando medidas de segurança para evitar novos acidentes durante o atendimento da ocorrência.

Em razão do tombamento, o trecho chegou a ficar parcialmente interditado, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atuaram no controle do tráfego e na sinalização da rodovia.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.