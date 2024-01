Motorista de caminhonete colide em canteiro e deixa mulher ferida em Corumbá

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Corumbá socorreu uma família, dentre elas, um bebê de 1 mês em um acidente que aconteceu por volta das 23h de sábado (27).

Motorista de uma caminhonete colidiu em um coqueiro, na rua Porto Carreiro com a Ten. Melquiades.

Com a colisão,a camionete de cor branca ficou com lataria frontal toda danificada por ter se chocado no canteiro central derrubando uma palmeira.

Os ocupantes estavam fora do veículo quando a guarnição chegou. A gu da resgate realizou exames primários e secundários nos passageiros do veiculo.

Uma mulher de 46 anos não teve ferimentos, já uma jovem de 24 estava com suspeita de fratura e luxação na região do braço direito. A criança de 7 anos de idade, estava consciente orientado, ileso e a bebê responsiva, 01 mês e 15 dias de idade.

Todos foram encaminhados pela resgate até o PS de Corumbá deixado aos cuidados da equipe médica plantonista.