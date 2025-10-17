Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:05

Corumbá

Motorista é flagrado dirigindo embriagado em veículo estrangeiro em Corumbá

Prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 09:58

Divulgação/ PM

Um homem de 34 anos foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool na manhã de segunda-feira (13), por volta das 8h50, durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá.

Os policiais perceberam um veículo de origem estrangeira trafegando em zigue-zague, representando risco para pedestres e outros motoristas. A equipe realizou a abordagem no cruzamento com a Rua José Maciel de Barros, onde o condutor apresentou sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e olhos avermelhados, além de confessar o consumo de bebida alcoólica.

O motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O veículo, um Toyota Noah Vagoneta, ano 2005, cor prata, com placas de Puerto Quijarro (Bolívia), foi recolhido ao pátio do Detran, por se tratar de automóvel estrangeiro. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis.

