Motorista fica inconsciente apÃ³s colidir carro contra poste em CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Um homem, ainda não identificado, ficou inconsciente após o veículo que conduzia colidir contra um poste de iluminação pública na noite deste sábado (21), em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 23h55, na rua Domingos Sahib, região portuária da cidade.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o carro, um Honda Civic, bateu violentamente contra o poste. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o motorista já estava fora do veículo, caído ao solo, inconsciente, mas com sinais vitais.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento de emergência. O homem, com idade estimada entre 30 e 40 anos, não portava documentos, o que impossibilitou sua identificação no momento.

Após ser estabilizada, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. Apesar do impacto, não foram constatadas fraturas aparentes no local do atendimento.

A colisão também provocou danos ao poste de iluminação pública. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.