Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros atendeu, no final da tarde de segunda-feira (20), uma ocorrência de atropelamento na Rua Mandovi, no bairro Alta Floresta II, em Ladário, distante 295 quilômetros de Aquidauana. A guarnição de resgate e salvamento foi acionada por volta das 18h.

No local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos a uma mulher de aproximadamente 40 anos, que estava agitada e desorientada. A vítima apresentava lesão subgaleal na região da testa, além de escoriações e queixas de dores pelo corpo. Ela não portava documentos no momento do atendimento, o que dificultou sua identificação imediata.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a mulher foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica especializada.

Fuga do motorista

Segundo informações apuradas no local, o veículo envolvido no atropelamento evadiu-se antes da chegada da guarnição. A fuga sem prestar socorro configura infração de trânsito e pode agravar a situação legal do condutor. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de os condutores permanecerem no local em caso de acidente, prestando assistência às vítimas e acionando o socorro especializado pelos telefones 193 (Bombeiros) ou 192 (Samu). A fuga do local pode configurar crime, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

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