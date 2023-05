Motorista perde controle e carro vai parar em galeria pluvial de Corumbá

Carro caiu na galeria pluvial / Diário Corumbaense

Homem que não teve a idade informada, perdeu o controle da direção do carro e foi parar em uma galeria de águas pluviais de Corumbá. O acidente ocorreu próximo à rotatória da rua Albuquerque Roque na manhã desta segunda-feira, dia 15.

O condutor foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informou o Diário Corumbaense. A equipe da Polícia Militar também foi acionada e ao chegar no local, por volta das 06h40, constatou que o homem já estava fora do veículo.

O condutor apresentava um corte na região da cabeça do lado direito.

A causa do acidente não foi esclarecida. O condutor permaneceu no pronto-socorro para atendimento.