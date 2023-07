Motorista que invadiu calçada e atropelou cinco pessoas em Corumbá estava embriagado

Acidente deixou varias vítimas / Diário Corumbaense

Homem de 44 anos que dirigia embriagado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e preso em flagrante após atropelar cinco pessoas que estavam na calçada de uma lanchonete na noite de domingo, dia 30. O acidente ocorreu em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, três vítimas do atropelamento são da mesma família: a rainha de bateria da Vila Mamona, Raiane Oliveira de Paula, de 32 anos, que estava com os pais quando foram atingidos, além de duas outras mulheres, de 20 e 59 anos. As duas últimas foram levadas ao hospital da Cassems, enquanto Raiane, o pai de 63 anos e a mãe de 59 anos, foram transportados para o pronto-socorro municipal pelo Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com boletim de ocorrência, o veículo Corsa Sedan preto conduzido pelo autor, seguia em alta velocidade pela avenida Porto Carrero, quando atingiu um Ford Ka branco, no cruzamento com a rua Cáceres. Ele teria avançado o sinal vermelho.

Com a colisão, o veículo invadiu a calçada da lanchonete, onde estavam várias pessoas, entre clientes e uma funcionária, parando somente na grade de metal do estabelecimento. O outro carro envolvido, o Ford Ka, acabou batendo na lateral de um veículo estacionado na Porto Carrero. O condutor desse carro não se feriu.

O teste de alcoolemia foi realizado nos dois motoristas e foi confirmado que o condutor do Corsa estava embriagado, com 0,60mg/l. Ele foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia, que é quando a Justiça decide se permanecerá preso ou não. Ele tinha ferimentos na região da cabeça, causados pelo impacto da batida e recebeu atendimento dos militares do Corpo de Bombeiros no local.

Vítimas

Conforme o portal, a rainha de bateria da Vila Mamona, Raiane Oliveira de Paula, de 32 anos, estava com os pais e o marido quando foram atingidos. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, que os socorreu junto com equipe do Samu, ela estava consciente, orientada, apresentava escoriações no rosto, braços, pernas, havia suspeita de fratura nos dois tornozelos e se queixava de fortes dores na região do quadril.

O pai dela, de 63 anos, também estava consciente, sofreu escoriações no rosto, braços, cortes na perna esquerda na altura do tornozelo e sentia dores no quadril e costas. Já a mãe de Raiane, de 59 anos, estava orientada, apresentava escoriações no rosto, braços e sofreu corte com sangramento na testa. Os três foram removidos para o pronto-socorro municipal.

Ao Diário Corumbaense, o marido de Raiane, Fábio Garcia Montenegro, que não se feriu, disse que embora muito abalados e machucados, o quadro clínico dos três é estável. A família teve uma perda em 2020 em um acidente de trânsito. O irmão de Raiane, Renan, rei momo por três vezes no carnaval, morreu em um acidente de motocicleta.

Em relação às outras duas vítimas, que foram levadas para o hospital da Cassems, não foram informados detalhes sobre lesões e grau de parentesco.