Motorista sem CNH sobe na calçada, atinge placa e atropela homem em Ladário

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite do dia 12, uma ocorrência de atropelamento no bairro Mangueiral, em Ladário. O chamado foi registrado por volta das 21h50, na Rua Riachuelo. Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou a vítima, um homem de 23 anos, apresentando fratura exposta de tíbia e fíbula na perna esquerda, além de escoriações no tornozelo direito.

Segundo relato da própria vítima, o veículo teria subido na calçada e colidido contra uma placa de sinalização. Ao descer para verificar a situação do carro, o condutor teria acelerado novamente o veículo, vindo a atingir a vítima, causando as lesões.

A guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar, com controle da lesão, imobilização do membro afetado e estabilização da vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou aos cuidados do médico plantonista.

No local também se encontrava o condutor do veículo envolvido, um homem de 35 anos, que estava consciente, porém desorientado. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor permaneceu no local e ficou sob responsabilidade da equipe da Polícia Militar de Trânsito, que adotou as medidas cabíveis.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente no período noturno, a fim de prevenir acidentes e preservar vidas.

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