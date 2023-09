Motorista tem braço quebrado após carro capotar

O Pantaneiro

Um motorista de 20 anos ficou ferido, na madrugada de hoje, 9, após o veículo em que ele estava capotar na Rua Paraná com República da Bolívia, próximo ao conjunto Jatobazinho, em Corumbá.

Equipe de resgate foi acionada e quando chegou o rapaz estava dentro do veículo, consciente e desorientado, com braço esquerdo e pés presos às ferragens.

Houve necessidade de corte das colunas do veículo e rebatimento do teto para execução do resgate.

Após acessar a vítima, os militares constataram que o mesmo apresentava fratura no braço esquerdo.

Diante dos fatos, ele foi deixado aos cuidados do médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na ambulância URSA (Unidade Rápida de Suporte Avançado).

Não há informações do que pode ter causado o acidente.