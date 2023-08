MP lança campanha 'Seu silêncio pode matar você nesta noite' em Corumbá

/ Divulgação

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM) e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH), lança nesta quinta-feira, 10 de agosto, a campanha “Seu silêncio pode matar você”, em Corumbá.

A cidade é a terceira do Estado a divulgar para a população local a campanha que é inédita no País, pois conta com a atuação de quatro importantes núcleos do Ministério Público - da cidadania, do júri, da violência doméstica e o de apoio às vítimas, e tem como finalidade unir esforços entre o poder público e a sociedade civil, para construir uma relação de confiança entre a mulher e as inúmeras redes de apoio.

O lançamento da campanha tem a parceria da Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e tem o reforço do ator e embaixador do movimento, Raul Gazolla. A ação é aberta ao público e acontece no Centro de Convenções do Pantanal, às 19 horas.