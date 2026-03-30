MPMS firma acordo com Corumbá e Ladário para apoiar vítimas de crimes contra a vida

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou Termos de Cooperação Técnica com os municípios de Corumbá e Ladário para ampliar o atendimento a vítimas de crimes contra a vida e seus familiares.



A iniciativa faz parte do Projeto Acolhida, coordenado pelo Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit). O objetivo é organizar uma rede de atendimento e garantir apoio em situações de violência.



Os termos não envolvem repasse de recursos financeiros. A proposta é integrar o MPMS com as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Educação para melhorar o atendimento às vítimas.



Entre as ações previstas estão o mapeamento dos serviços disponíveis, a definição de como será feito o atendimento, a realização de reuniões entre os órgãos envolvidos e a oferta de capacitações para as equipes.



O MPMS será responsável por coordenar as ações, acompanhar os resultados e auxiliar na execução dos planos de trabalho.



Com a assinatura dos acordos, Corumbá e Ladário passam a fazer parte do Projeto Acolhida, que busca ampliar o suporte às vítimas em Mato Grosso do Sul.



O projeto tem foco em vítimas de crimes como homicídio, feminicídio e latrocínio. A iniciativa começou em Campo Grande e já foi levada para Dourados e Chapadão do Sul. A previsão é de expansão para outras cidades do Estado em 2026.