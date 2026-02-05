Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 22:47

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

MPMS garante adequação do efetivo da Guarda Civil Municipal em Corumbá

Fiscalizações apontaram falhas na cobertura assistencial das UTIs e unidades intermediárias neonatais, sobretudo no período noturno e aos fins de semana

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 19:24

Atualizado em 05/02/2026 às 19:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução

A intervenção do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, resultou na adequação de irregularidades identificadas no quadro de servidores da Guarda Civil Municipal. A Prefeitura de Corumbá acolheu integralmente a Recomendação nº 03/2025–5ªPJ e convocou o número mínimo de guardas necessário ao cumprimento da legislação federal.

A recomendação foi expedida no âmbito do Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000493-5, instaurado pela 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá e assinado pelo Promotor de Justiça Rodrigo Corrêa Amaro, para apurar a insuficiência do efetivo e garantir a adequação da estrutura da corporação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Segundo o procedimento, o Município mantinha 192 guardas civis, número inferior ao mínimo legal para cidades do porte de Corumbá, que exige ao menos 200 profissionais em atividade. Diante disso, o MPMS expediu recomendação à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Segurança Pública para que fossem adotadas providências imediatas, especialmente a convocação de candidatos aprovados no concurso público homologado em 2024.

A Prefeitura de Corumbá atendeu integralmente à recomendação ministerial e apresentou comprovação da nomeação de novos guardas civis, bem como movimentações decorrentes de aposentadorias e convocações de concursados, o que permitiu a recomposição do efetivo para 200 servidores ativos.

Com o cumprimento da recomendação e a garantia do quantitativo mínimo estabelecido pela legislação federal, o MPMS concluiu o procedimento instaurado, reconhecendo que o município executou integralmente as medidas indicadas e regularizou o quadro funcional da corporação.

A atuação do MPMS reforça seu papel de fiscalização e fomento de políticas públicas voltadas à eficiência dos serviços essenciais e à preservação do patrimônio público, além de contribuir para o fortalecimento da segurança urbana e para a proteção da população.

Leia Também

• MPMS apresenta Projeto Acolhida às cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

• MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito

• Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em Ladário

Polícia

PM conduz suspeito de furto de fios à delegacia em Ladário

Acidente de trabalho

Trabalhador morre eletrocutado ao ligar bomba d'água às margens do Rio Miranda

Segundo informações preliminares colhidas pela guarnição, o acidente ocorreu por volta das 8h da manhã

Polícia

PRF apreende 625 kg de antimônio em fiscalização em Corumb

Publicidade

Polícia

Ônibus é flagrado com mais de 65 kg de drogas em Corumbá

ÚLTIMAS

Chuvas

Prefeitura desloca três famílias preventivamente em área de risco em Aquidauana

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, reforçou a orientação para que as famílias não esperem a água chegar

Chuvas

Defesa Civil mantém Aquidauana em prontidão diante da elevação do Rio Aquidauana

Estruturas, equipes e apoio interinstitucional estão mobilizados para resposta rápida em caso de transbordamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo