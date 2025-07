MPMS identifica 357 propriedades para ações de prevenção a incêndios em 2025

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, vem ampliando as ações do Programa Pantanal em Alerta, voltado ao enfrentamento das queimadas no bioma pantaneiro. A iniciativa busca reduzir danos ambientais e sociais, identificando áreas de ignição, articulando medidas com órgãos de combate ao fogo e agilizando as respostas aos focos de incêndio.

Levantamento do Centro de Apoio do Meio Ambiente (Caoma), com base em dados do Núcleo de Geotecnologias (Nugeo), aponta que, apenas neste ano, o Pantanal sul-mato-grossense já registrou 234 incêndios. Os focos atingiram cerca de 830 propriedades, resultando na queima de aproximadamente 1,74 milhão de hectares.