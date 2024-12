MS começa a pagar apoio de Fomento Rural para famílias de Corumbá

Bruno Rezende

O pagamento da primeira parcela do Programa Fomento Rural, apoio financeiro a famílias rurais em situação de vulnerabilidade por meio da execução de pequenos projetos produtivos, começa nesta sexta-feira (13), em Mato Grosso do Sul. O benefício será pago a 110 famílias do município de Corumbá. A iniciativa é do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).



As 110 famílias beneficiadas em Corumbá vão receber R$ 2,6 mil cada, parcela inicial do Fomento Rural, que totaliza R$ 4,6 mil. O valor é um apoio a pequenos projetos como criação de hortas, galinheiros, aquisição de matrizes leiteiras, atividades de corte e costura, panificação, entre outras. Combinando apoio técnico e financeiro, o objetivo é ampliar a capacidade produtiva das famílias, fomentar a geração de renda, melhorar a segurança alimentar e nutricional e reduzir a pobreza.



“A articulação entre as diferentes esferas do governo visa transformar a realidade de comunidades rurais, promovendo desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva”, disse o secretário-executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Semadesc, Humberto de Mello.



Em Corumbá, 212 famílias foram cadastradas como elegíveis para receber o benefício e outras 16, em Ladário. As próximas etapas de pagamento estão previstas para 2025, com a inclusão de 1,6 mil famílias nos municípios de Amambai, Aquidauana, Terenos, Paranhos, Maracaju Caracol e Campo Grande. A meta é beneficiar um total de 5,2 mil famílias entre 2025 e 2026.



Investimentos e impacto social



Para o programa Fomento Rural foram destinados pelo Governo Federal cerca de R$ 23 milhões, transferidos diretamente para beneficiários do Programa Bolsa Família que possuem Cadastro Único atualizado e renda per capita de até R$ 218. Os valores são repassados em duas parcelas, a primeira de R$ 2,6 mil e a segunda de R$ 2 mil.



Além do Fomento Rural, o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), implementaram o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) nas modalidades indígena e hortifruti. Em 2024 e 2025, a iniciativa beneficiará mais de 2,5 mil famílias, reforçando o compromisso com a agricultura familiar e a inclusão social.