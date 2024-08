Álvaro Rezende

MS recebe reforço de Sergipe para combater o fogo no Pantanal, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. São 13 militares que vão desembarcar em Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira (05).

A informação foi repassada pela tenente-coronel, Tatiane Inoue, durante a live do boletim semanal sobre a Operação Pantanal, conforme o Campo Grande News.

Ela pontuou também que a Operação Protetora dos Biomas está dando suporte pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) para subsidiar a vinda de mais bombeiros. “Nós estamos no começo de agosto e o período de estiagem está prometendo muito mais trabalho para a gente, no bioma Pantanal principalmente”, destacou a tenente-coronel.

Ao todo são 607 bombeiros atuando desde o início; 79 militares da Força Nacional; 270 brigadistas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). São 15 aeronaves; e 81 veículos auxiliando no combate. O Estado já conta com a ajuda de 8 bombeiros de Goiás e 12 do Paraná.

Além disso, também estão atuando 4 policiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul; 1 da Polícia Federal; 12 do Exército Brasileiro; 2 da Força Aérea Brasileira; 14 Marinha do Brasil; e 3 ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).