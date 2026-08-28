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Tráfico de drogas

Mulher aceita proposta financeira para transportar skunk, mas é presa na BR-262

PRF apreendeu 77,3 quilos do entorpecente durante abordagem; droga estava escondida no porta-malas do carro

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/08/2026 às 13:38

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Ao todo, foram encontrados 151 invólucros contendo 77,3 quilos do entorpecente / Divulgação/PRF

Uma mulher, de 34 anos, acabou presa em uma ação que resultou na apreensão de 77,3 quilos de skunk, no início da madrugada desta sexta-feira (28), na BR-262, em Corumbá. A droga estava escondida no porta-malas de um veículo VW/Voyage, onde a estrutura do banco traseiro havia sido modificada para dificultar o acesso ao compartimento.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a abordagem ocorreu por volta de 00h40, à altura do quilômetro 728 da rodovia. A equipe solicitou que a condutora desembarcasse do carro e abrisse o porta-malas, mas ela informou que o compartimento apresentava problemas e não estava abrindo.

Durante a vistoria, os policiais perceberam um forte odor vindo da parte traseira do automóvel. Na inspeção, também constataram que a estrutura do banco de trás havia sido alterada, dificultando o acesso ao compartimento de bagagens tanto pela parte externa quanto pelo interior do carro.

Confrontada pelos agentes, a mulher admitiu que escondia material ilícito no porta-malas. Segundo o relato apresentado à equipe, ela teria sido procurada por um homem desconhecido enquanto ainda estava no estado de São Paulo, onde recebeu uma proposta em dinheiro para transportar a carga. A condutora também informou que deveria deixar o veículo em um posto de combustível localizado em território paulista.

Diante da dificuldade para acessar o compartimento, os policiais levaram o veículo até a Unidade Operacional da PRF. No local, foi possível destravar e remover a estrutura modificada do banco traseiro, permitindo a abertura do porta-malas.

Ao todo, foram encontrados 151 invólucros contendo 77,3 quilos do entorpecente. A condutora recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ela, o veículo e o skunk apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

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