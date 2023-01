Mulher aponta arma para marido e tenta ferir filha com martelo

Divulgação

Homem de 28 anos acionou a polícia, após o irmão de 45 anos, ficar com uma arma de fogo, calibre 22, apontada para sua cabeça, neste domingo (1º), em Corumbá.

A autora é a esposa da vítima, de 30 anos.

O comunicante contou que estava em um posto de combustível, na rua Cyríaco de Toledo, parte alta de Corumbá, quando a mãe dele ligou e disse que o irmão estava com problemas com a esposa. Ele foi até a residência do casal, na região do Guaicurus.

Ao chegar no local, o irmão disse que a esposa chegou às 06h e que foi surpreendido por ela, que sacou uma arma de fogo, com uma munição deflagrada e apontou na direção de sua cabeça, dizendo que iria matá-lo.

A vítima conseguiu desarmar a mulher, porém, ela pegou um martelo e partiu em direção a filha do casal dizendo: "vou matar sua filha", conforme informou o site Diário Corumbaense.

Ainda segundo o site, foi neste momento que o comunicante chegou na residência e conseguiu pegar o revólver das mãos do irmão, tirando a sobrinha do imóvel.

Guarnição da PM foi até a vítima, que relatou que a motivação do ocorrido seria por ciúmes que a esposa tem de sua colega de trabalho.

A mulher não foi encontrada e os irmãos foram encaminhados para a delegacia.