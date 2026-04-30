Mulher de 22 anos fica ferida em acidente entre carro e moto em Ladário

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 22 anos ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã de ontem (29), em Ladário. O sinistro ocorreu por volta das 10h30, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua João Ponce de Arruda, no bairro Santo Antônio.

As guarnições de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência. No local, a equipe da viatura de resgate encontrou a vítima, uma mulher de 22 anos, consciente, orientada e verbalizando. Ela não apresentava sinais de choque, com vias aéreas pérvias (desobstruídas) e respiração espontânea.

Durante a avaliação, a jovem queixava-se de dores no membro inferior esquerdo, com suspeita de fratura na região do pé, além de algias (dores) na região lombar e escoriações diversas pelo corpo. Ela foi encontrada em decúbito lateral esquerdo (deitada sobre o lado esquerdo). Os sinais vitais estavam estáveis no momento do atendimento.

A guarnição realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com estabilização e monitoramento da paciente, que foi posteriormente encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou aos cuidados da equipe médica plantonista. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em cruzamentos, para evitar acidentes. A orientação vale tanto para condutores de veículos quanto para motociclistas, que estão mais expostos a lesões graves em colisões.

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