Mulher de 22 anos se machuca em acidente de moto em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma jovem de 22 anos ficou ferida em uma queda de motocicleta registrada na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 00h10, na Rua Porto Carreiro, esquina com a Rua Ladário, em Corumbá. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.



De acordo com o registro da ocorrência, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a passageira sentada ao solo, consciente e orientada, mas chorosa e com ferimentos abrasivos nos braços e pernas, além de contusões na região bucal e dores na perna e no pé direito.



A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.



O condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, sofreu escoriações leves nos joelhos, cotovelos, canelas e queixo, mas recusou encaminhamento médico, permanecendo no local sob acompanhamento da Polícia Militar.



As causas do acidente não foram informadas.

