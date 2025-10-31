Mulher de 22 anos se machuca em acidente de moto em Corumbá

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma jovem de 22 anos ficou ferida em uma queda de motocicleta registrada na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 00h10, na Rua Porto Carreiro, esquina com a Rua Ladário, em Corumbá. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.
De acordo com o registro da ocorrência, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a passageira sentada ao solo, consciente e orientada, mas chorosa e com ferimentos abrasivos nos braços e pernas, além de contusões na região bucal e dores na perna e no pé direito.
A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
O condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, sofreu escoriações leves nos joelhos, cotovelos, canelas e queixo, mas recusou encaminhamento médico, permanecendo no local sob acompanhamento da Polícia Militar.
As causas do acidente não foram informadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Socorro
Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas
Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular
Homem é preso por agredir companheira em Corumbá
Economia
Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024
Geral
Única do MS, Indiara estará expondo no Stand Green a sua geleia de tereré
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS