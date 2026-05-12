Mulher de 30 anos fica ferida em colisão entre moto e carro em Corumbá

Divulgação

Uma mulher de 30 anos ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel na manhã do dia 11, no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Dom Aquino, em Corumbá. A guarnição de resgate foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência.

No local, a equipe encontrou a vítima, identificada pelas iniciais C.E.G.C., de 30 anos, consciente e orientada, apresentando escoriações nas mãos e suspeita de fratura no membro inferior direito (perna direita) após a colisão. Os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, efetuando a imobilização da vítima para evitar o agravamento das lesões.

Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica plantonista. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada em cruzamentos e do respeito à sinalização de trânsito para evitar colisões. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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